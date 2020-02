Depalma alla BIT di Milano: «Grande sinergia con le altre località pugliesi»

LA SINERGIA PER IL GIRO D'ITALIA



L'IMPORTANZA DELLA BIKE ECONOMY

Giornata milanese, quella di ieri, 11 febbraio, per il Sindaco di Giovinazzo,Il primo cittadino è stato ospite dellao, su invito dil'Agenzia di promozione turistica della Regione Puglia. Depalma è stato a Milano per presentare quanto di buono si sta costruendo con le città che ospiteranno in maggio le tappe pugliesi dele soprattutto per parlare di turismo legato alla cosiddetta, segmento ormai importante dell'economia di molte località, sempre più proiettate verso una vocazone "green".Presenti nel padiglione pugliese ancheAssessore regionale all'Industria Turistica e Culturale della Puglia,, suo omologo al Bilancio e allo Sport,dirigente del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e valorizzazione del territorio,sindaco di Vieste,primo cittadino di Brindisi, e il testimonialche seppe trionfare nella corsa rosa nel 2001 e nel 2003, oggi amico personale di Depalma.Tommaso Depalma, raggiunto da noi telefonicamente nel capoluogo meneghino, ha ribadito la «Grande soddisfazione per il sentimento che anima le comunità della nostra regione in vista dell'arrivo del Giro d'Italia in maggio. Noi - ha sottolineato il sindaco giovinazzese - stiamo lavorando in sinergia con la Regione Puglia, immaginando che sia un unico grande evento. Non ci sono invidie di sorta. Ho approfittato per invitare i miei omologhi di Brindisi e Vieste alla presentazione della tappa che si terrà a breve a Giovinazzo. Si tratta di una grande opportunità per le nostre comunità, che vogliamo sfruttare al massimo e che ci ha permesso di conoscerci meglio e di avviare già da qualche mese percorsi condivisi che vadano oltre lo sport».Ma alla BIT, come anticipato, Depalma c'è stato per parlare soprattutto di bike economy: «Abbiamo piena consapevolezza - e lo abbiamo ribadito anche a Milano - che la bike economy non è solo affare di qualche idealista o purista - ha voluto rimarcare il primo cittadino -, ma è un segmento dell'economia legata al turismo che risponde a strategie consolidate e non improvvisate, come qualcuno vorrebbe far credere.Gilberto Simoni, nostro compagno di viaggio graditissimo, ha specificato che si tratta di flussi ininterrotti di persone, tedeschi, austriaci e olandesi su tutti, che vengono con questo mezzo in Italia (precursori nell'accoglierli sono stati i trentini e gli altoatesini in tal senso) attraverso le ciclabili e che rappresentano una domanda da intercettare, perché tanti di loro hanno scoperto anche il Sud della penisola.Per rispondere a questa domanda - ha concluso Tommaso Depalma - , ho inteso ribadire anche nel capoluogo lombardo che bisogna farlo non come singole realtà cittadine, ma come sistema Regione, l'unico in grado di soddisfare ogni esigenza ed ogni tipo di richiesta».