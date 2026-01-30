Davide Giacalone presenta a Giovinazzo "Giustamente sì"

Il comitato referendariopresenta quest'oggi, venerdì 30 gennaio, a Giovinazzo, il libro(edizione La Ragione) di. L'appuntamento letterario in vista del referendum del 22 e 23 marzo prossimo sulla riforma della magistratura è fissato per le ore 18.30 all'interno della Cittadella della Cultura in piazza Sant'Agostino.Dialogherà con lui il promotore del comitato "Sì separa", il sindaco della cittadina adriatica, Michele Sollecito.«Non ci facciamo illusioni e sappiamo che molti andranno a votare sulla base degli schieramenti – come al solito, più per colpire che per favorire – e che tanti neanche andranno a votare.Noi ci rivolgiamo agli altri: a quelli che non rinunciano al diritto, sentono il dovere di andare a votare e vogliono conoscere la materia sulla quale sono chiamati a decidere.Tanto più che quello sulla separazione delle carriere dei magistrati sarà un referendum relativo a una riforma fatta dalla destra e contenente un'idea che è stata della sinistra. Non trovando alcuna buona ragione per premiare i trasformismi, questo libro si rivolge a chi vuol essere informato e coerente.Luci e ombre della riforma possono essere valutate diversamente, ma ignorarle è un errore che preferiamo evitare.Qui si trova anche una piccola selezione dei tantissimi casi d'ingiustizia individuati e documentati da Benedetto Lattanzi e Valentino Maimone. Cittadini che la giustizia ha riconosciuto innocenti, ma che hanno subìto privazioni della libertà e lunghi procedimenti che si sarebbero potuti evitare se i primi giudici non fossero stati così collegati alle tesi dell'accusa».Dal 1979 in poi, mentre continuava a crescere il numero dei tossicodipendenti, si è trovato al fianco di Vincenzo Muccioli, con il quale ha collaborato, nella battaglia contro la droga.Dal 1980 al 1986 è stato segretario nazionale della Federazione Giovanile Repubblicana.Dal luglio1981 al novembre 1982 è stato Capo della Segreteria del Presidente del Consiglio dei Ministri.Dal 1987 all'aprile 1991 è stato consigliere del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni, che ha assistito nell'elaborazione dei disegni di legge per la regolamentazione del sistema radio-televisivo, per il riassetto delle telecomunicazioni e per la riforma del ministero PT, oltre che nei rapporti internazionali e nel corso delle riunioni del Consiglio dei Ministri d'Europa.È stato consigliere d'amministrazione e membro del comitato esecutivo delle società Sip, Italcable e Telespazio.Pubblicista dal 1985, lasciata la politica, è direttore di Smoking, ed editorialista de L'Opinione.È stato anche consulente della Fininvest. Attualmente è una delle firme di Libero e collabora con l'emittente radiofonica nazionale RTL 102.5 dove ogni mattina, da lunedì a sabato, alle 7:10 circa, durante la rassegna stampa contenuta nel programma Non stop news, commenta una notizia apparsa sulle prime pagine dei quotidiani nazionali. Da questa esperienza è nato il libro Diario Civile, edito nel 2005.Nel gennaio 2010 il Consiglio dei Ministri (governo Berlusconi IV) lo nomina presidente di DigitPA, nuova denominazione del "Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione".Nel 2011 è nominato presidente dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, creata da Renato Brunetta, allora ministro della Funzione Pubblica e l'Innovazione.Il 18 novembre 2016 il sindaco di Sant'Angelo Lomellina, Matteo Grossi, gli conferisce la Chiave del paese, con la quale egli diventa cittadino onorario. Collabora periodicamente con il giornale online SocialNews. Dal 2 giugno 2021 è direttore editoriale del quotidiano d'opinione La Ragione.