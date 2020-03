Dantedì, l’Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo celebra il Sommo Poeta

Viene celebrato oggi per la prima volta ilgiornata dedicata aed istituita qualche mese fa dall'attuale Governo su proposta del Ministro per i Beni e le attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, per riconoscere il ruolo fondamentale che il Sommo Poeta ha ricoperto nel diffondere la lingua e la cultura italiana.Anche Giovinazzo festeggerà l'autore della celebre Commedia con un'iniziativa targatasulla pagina Facebook dell'associazione.Sarà dunque un'edizione social. Il difficile momento dovuto all'emergenza sanitaria in corso ed al necessario isolamento domestico non ha infatti permesso di organizzare grandi eventi e manifestazioni celebrative. Il ricorso alla tecnologia ed agli strumenti che essa offre è dunque d'obbligo ed inevitabile per garantire ugualmente le celebrazioni di Dante ed i suoi versi. Ne sono consci il Ministero per i Beni Culturali ed il Ministero dell'Istruzione, che invitano tutti i cittadini italiani, ed in particolare studenti e docenti, a leggere alle ore 12.00 di questa mattina i versi della Commedia.Un'idea supportata anche dalPresidente Onorario dell'Accademia della Crusca, che ha sollecitato a declamare i primi e gli ultimi versi dell'Inferno, significativi perché sono quelli segnano il passaggio dal buio pesto delle cavità infernali alla luce celestiale del Paradiso e rappresentano un giusto incoraggiamento a vivere con fiducia il presente.Va in questa direzione anche l'iniziativa dell'Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo. Chi vorrà condividere il proprio amore per Dante potrà postare sulla pagina Facebook dell'Accademia video in cui vengono declamati i passi scelti o anche solo i propri versi del cuore, preferibilmente accompagnati da una riflessione.Ha già annunciato la propria partecipazione il, entusiasta di poter dare il proprio contributo. Nelle intenzioni di studenti ed insegnanti dell'istituto cittadino ci sarebbe non solo quello di tributare il Poeta italiano, ma anche di trasmettere speranza e vivacità per l'attività culturale maggiormente nel momento difficile che l'Italia ed il mondo intero sta vivendo.«In fin dei conti la speranza è la linfa della Commedia, – ha precisato, uno dei docenti che guideranno i ragazzi nelle performance della giornata - un itinerario dalla tenebra alla luce sfavillante. Speriamo possa essere così anche per tutti noi. Tra l'altro, quella di Dante è una rigenerazione individuale che aspira a divenire rigenerazione collettiva e questo è un concetto attualissimo».