Danni all'agricoltura, Sollecito: «Pronti a chiedere stato di calamità naturale»

Il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, in accordo con gli altri primi cittadini del Nord Barese, le cui comunità sono state interessate dall'ondata di maltempo che ha colpito sabato 23 settembre l'intera area, sottoscriverà nelle prossime ore una richiesta congiunta di dichiarazione diper accelerare i tempi di tutti gli interventi possibili a sostenere l'agricoltura locale.Interessate soprattutto le zone di Mariotto (nel Comune di Bitonto), Giovinazzo, Terlizzi, Molfetta, Ruvo di Puglia e Corato, con alcune zone di Bari anch'esse toccate da danni.Preoccupa lo stato degli uliveti,, secondo quanto appreso dalla nostra redazione dalle associazioni di categoria e dalle cooperative agricole cittadine. In agro di Giovinazzo si contano anche danni ad alberi da frutto ed al comparto floricolo, al confine con il territorio di Terlizzi.Sollecito ha espresso vicinanza ad agricoltori, imprenditori agricoli ed a proprietari terrieri hobbisti per i danni subiti, così come ha già annunciato che non saranno lasciati soli i commercianti del centro e dei lungomari gravemente danneggiati da vento forte ed allagamenti.Avviati i contatti con la Regione Puglia, i cui vertici sono stati già informati dei danni ai comuni del Nord Barese.Intanto in queste ore si completerà il report sui danni al patrimonio arboricolo cittadino, con l'auspicio che nuove piante vadano presto a sostituire quelle ormai compromesse dal maltempo.