Approvata dal Consiglio regionale mozione per stato di calamità naturale a Giovinazzo

«Gli agricoltori che sabato 23 settembre hanno subito danni enormi per le violente piogge, non saranno lasciati soli. Avevo espresso la mia vicinanza al settore quando sono andato a visitare lo stato dei raccolti colpiti nei territori di Ruvo, Terlizzi,, Bitonto e Molfetta e andati completamente distrutti. Ma la vicinanza non risarcisce i sacrifici e il lavoro di un anno intero. Per questo sono soddisfatto che con la mozione da me presentata condivisa da tutto il consiglio e approvata all'unanimità, si è riusciti a dare una risposta concreta ed immediata alle speranze di centinaia di agricoltori che attendono un giusto risarcimento alla perdita dei raccolti. L'augurio è che si possa procedere in fretta quantificando i danni effettivi».Lo ha dichiarato, capogruppo del movimento Per la Puglia.«Nella mozione - spiega in una nota Tammacco - ho chiesto il riconoscimento urgente dello stato di calamità, ma anche l'attivazione da parte del Ministero di un fondo straordinario per far fronte alle prime necessità del settore e che si prevedano tutti gli interventi possibili, anche utilizzando i fondi europei a disposizione perché possano essere ripristinate le strutture andate distrutte, le serre, i campi di ortaggi e i vigneti inondati e i prodotti in alcuni casi irrimediabilmente danneggiati.Ringrazio tutto il consiglio e l'assessore all'agricoltura Donato Pentassuglia - ha concluso Tammacco - per la sensibilità e l'attenzione mostrata rispetto al dramma del comparto più trainante per il sistema economico pugliese che rappresenta un quarto del fatturato di tutto il settore manifatturiero regionale».Gli ha fatto eco il presidente del Consiglio comunale di Giovinazzo,: «Siamo soddisfatti del grande impegno del consigliere Tammacco - ha detto -, da sempre vicino al nostro territorio, a favore di tutti coloro i quali sono stati colpiti dagli eventi meteorologici dello scorso fine settimana. Anche noi - ha spiegato Cervone - come Comune di Giovinazzo provvederemo a fare quanto possibile, partendo dalla commissione convocata per giovedì 28 settembre, a cui invito tutti gli interessati a prender parte».