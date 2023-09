Danni da maltempo a Giovinazzo, in azione anche Polizia Locale e Carabinieri

La violentissima perturbazione, caratterizzata da grandine, pioggia e vento sostenuto, ha fatto diversi danni a Giovinazzo.Per quantificarli sono in azione anche la Polizia Locale ed i Carabinieri della locale stazione. Le criticità maggiori si registrano nell'agro, in piazza Vittorio Emanuele II e sui litorali, dove i dehors di alcuni esercizi commerciali sono stati devastati ( qui foto e video ).«La nostra Polizia Locale - ha scritto il sindaco Michele Sollecito in un suo post Facebook - è in giro per verificare danni e criticità a strutture e verde urbano e provvedere a rimuovere eventuali pericoli. Anche i Carabinieri sono operativi e in giro per eventuali richieste di aiuto. In uscita anche il cestello per risolvere alcuni problemi sui pali della pubblica illuminazione. Il sottopasso è chiuso. Stasera si prevede una nuova perturbazione ma speriamo non sia dannosa come quella che ci ha colpito. In questo momento - ha concluso il primo cittadino - i nostri pensieri sono per coloro che hanno subìto i maggiori danni, agricoltori in primis e titolari delle attività i cui dehors sono stati fortemente danneggiati».