Uliveti in ginocchio a Giovinazzo (FOTO)

Dopo la grandinata, la pioggia e il vento forte che hanno flagellato Giovinazzo e tutto il Nord Barese nelle scorse ore, sono stati tanti gli agricoltori e gli hobbisti proprietari di fondi agricoli a recarsi in campagna per valutare i danni che il fortunale aveva arrecato alle loro colture.E la situazione, soprattutto verso Terlizzi, è abbastanza desolante. Olive a terra, proprio alla vigilia della campagna olearia, alberi piegati e rami spezzati. Danni si riscontrano in tutto l'agro giovinazzese adIl sindaco Michele Sollecito è in stretto contatto con la Polizia Locale e con i Carabinieri che stanno operando ricognizioni costanti per valutare i danni in città, soprattutto sui lungomari ed in Villa Comunale, e nelle campagne, dove sono segnalate anche interruzioni dell'energia elettrica.Nella galleria allestita con gli scatti di Giuseppe Palmiotto, danni agli uliveti ed in Villa Comunale.