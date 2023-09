Danni alle colture, è il giorno degli ispettori regionali a Giovinazzo

La richiesta di calamità naturale, inviata alle autorità competenti dal sindaco Michele Sollecito nella giornata di lunedì 25 settembre, ha già prodotto un primissimo effetto.Questa mattina, 29 settembre, glisaranno a Giovinazzo alle 8.30 per quantificare i danni alle colture. A quell'appuntamento ci saranno anche agricoltori e imprenditori delle aziende agricole del territorio, pronti a far sentire la loro voce. Un passaggio fondamentale per portare al risarcimento dei danni che, secondo stime ufficiose, ammonterebbe a circa il, con evidenti problemi anche al settore floricolo e degli ortaggi.Intanto ieri sera si è riunita la commissione comunale, anche su spinta delle opposizioni. Fondamentale sarà l'apporto di tuta la politica giovinazzese nel sostenere il comparto agricolo, proprio agli esordi di una campagna olivicola quanto mai fondamentale per l'economia cittadina.