Danni alle colture, Sollecito invia richiesta calamità naturale

Il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, ha inviato nella giornata di lunedì 25 settembre formale richiesta alla Regione Puglia per la dichiarazione didopo il forte maltempo che nel fine settimana scorso ha causato danni ai raccolti nelle campagne rientranti nel territorio cittadino.Nella missiva inviata al Dipartimento regionale all'agricoltura, allo sviluppo rurale ed alla tutela dell'ambiente, il primo cittadino giovinazzese richiede un intervento immediato, peral fine di, fanno sapere da Palazzo di Città, gli ispettori regionali incontreranno alle 8.30 gli agricoltori nella zona al di là del cavalcaferrovia di via Daconto, nei pressi di una nota sala ricevimenti, per poi far visita alle zone colpite da grandine, pioggia e vento nel pomeriggio e nella serata dello scorso 23 settembre.Richiesta analoga è stata inoltrata da tutti i sindaci del Nord Barese, i quali riceveranno nei loro territori gli ispettori regionali sin dalle prossime ore.