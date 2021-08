Dal 16 agosto accesso libero negli hub della ASL Bari per le vaccinazioni giovani 12-18 anni

Via libera alle vaccinazioni senza prenotazioneIn linea con quanto stabilito dal Commissario nazionale per l'emergenza, Gen. Francesco Paolo Figliuolo, e sulla base delle ultime indicazioni regionali, a partire dal 16 agosto e per tutto il mese ci sarà la possibilità nei punti vaccino della ASL di Bari di sottoporsi alla prima dose.L'iniziativa dell'azienda sanitaria in sinergia con il Dipartimento di prevenzione mira ad anticipare la messa in sicurezza degli studenti, in vista della riapertura delle scuole a settembre.L'accesso per le vaccinazioni è libero. Le somministrazioni saranno eseguite nelle sedi e nelle fasce orarie indicate nel calendario di agosto degli hub consultabile sul sito aziendale della ASL e sui profili social ( https://www.sanita.puglia.it/web/asl-bari/coronavirus ).Per quanto riguarda l'hub Fiera del Levante a Bari si invitano i cittadini a recarsi nelle ore pomeridiane, dopo le 16, per facilitare i percorsi vaccinali e lo svolgimento regolare delle vaccinazioni già programmate.