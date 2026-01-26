Palazzo di Città si illumina contro il cancro alla mammella. <span>Foto Marzia Morva</span>
Palazzo di Città si illumina contro il cancro alla mammella. Foto Marzia Morva
Attualità

Dal 1° febbraio su CPortal le istanze edilizie

La presentazione di quelle destinate al SUE avverrà esclusivamente in formato digitale

Giovinazzo - lunedì 26 gennaio 2026 0.12 Comunicato Stampa
Dal 1 febbraio 2026 la presentazione delle nuove istanze edilizie destinate al SUE avverrà esclusivamente in formato digitale, unicamente tramite il portale Cportal.
Non verranno pertanto più accettate pratiche in formato cartaceo, né quelle trasmesse con modalità differenti rispetto alla piattaforma CPortal.

Le uniche istanze che potranno essere presentate dai cittadini anche via pec o tramite modulo cartaceo restano la Comunicazione Edilizia Libera e le richieste per Certificato di Destinazione Urbanistica, Idoneità Alloggiativa e Accesso agli atti.
Per le pratiche edilizie presentate antecedentemente al 1/2/2026 viene richiesto di continuare l'iter (inizio lavori, fine lavori, documentazione integrativa, volture, etc.) sempre utilizzando Cportal.

Anche le domande di Variante ed Agibilità, relative a istanze presentate nei precedenti canali (prima dell'attivazione del portale), dovranno essere presentate ex novo tramite CPortal.
Si specifica che anche le pratiche sismiche/cementi armati dovranno essere presentate al link https://giovinazzo.cportal.it/
Le istanze di edilizia produttiva/commerciale continueranno ad essere presentate al SUAP sul portale Impresainungiorno.gov.it
Per valorizzare al meglio l'utilizzo del portale CPortal360, il Settore Gestione del Territorio ha organizzato venerdì 23 gennaio 2026 un incontro dedicato ai professionisti del settore.
  • Edilizia civile
Carte d’identità cartacee valide fino al 3 agosto 2026: aperture straordinarie a Giovinazzo per sostituzione
26 gennaio 2026 Carte d’identità cartacee valide fino al 3 agosto 2026: aperture straordinarie a Giovinazzo per sostituzione
L'olio extravergine d'oliva da eccellenza agricola a pilastro identitario
26 gennaio 2026 L'olio extravergine d'oliva da eccellenza agricola a pilastro identitario
Altri contenuti a tema
Edilizia, Galizia: «Grazie a Superbonus 110% diciassettemila aziende registrate nel barese» Edilizia, Galizia: «Grazie a Superbonus 110% diciassettemila aziende registrate nel barese» Saldo positivo, nonostante la crisi, tra il 2019 ed il 2020
Particolori presenta weberdry PUR, sistemi impermeabilizzanti ad elevate prestazioni Speciale Particolori presenta weberdry PUR, sistemi impermeabilizzanti ad elevate prestazioni Un nuovo prodotto disponibile dagli esperti di colori, vernici, pavimentazioni e tanto altro
Puglia: il mercato immobiliare cresce e incoraggia la filiera edile Attività produttive Puglia: il mercato immobiliare cresce e incoraggia la filiera edile La Città Metropolitana di Bari prima per numero di compravendite
Incendio colpisce cinque auto: il rogo parte da una, poi l'effetto domino
25 gennaio 2026 Incendio colpisce cinque auto: il rogo parte da una, poi l'effetto domino
AFP Giovinazzo, non si ferma il cammino europeo
25 gennaio 2026 AFP Giovinazzo, non si ferma il cammino europeo
In Cattedrale c'è la celebrazione in onore di San Sebastiano
25 gennaio 2026 In Cattedrale c'è la celebrazione in onore di San Sebastiano
Il Defender Giovinazzo frena la corsa della capolista: 4-4 col Benevento
25 gennaio 2026 Il Defender Giovinazzo frena la corsa della capolista: 4-4 col Benevento
Giorgio Politi è il nuovo segretario di Sinistra Italiana Giovinazzo
25 gennaio 2026 Giorgio Politi è il nuovo segretario di Sinistra Italiana Giovinazzo
Domenica con venti meridionali e possibili piogge su Giovinazzo
25 gennaio 2026 Domenica con venti meridionali e possibili piogge su Giovinazzo
AFP Giovinazzo al ritorno dei quarti di coppa
24 gennaio 2026 AFP Giovinazzo al ritorno dei quarti di coppa
Prevenire allontanamento dei minori: presentato nuovo programma dell’ATS di Molfetta-Giovinazzo
24 gennaio 2026 Prevenire allontanamento dei minori: presentato nuovo programma dell’ATS di Molfetta-Giovinazzo
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.