Dal 1° febbraio su CPortal le istanze edilizie

Dal 1 febbraio 2026 la presentazione delle nuove istanze edilizie destinate al SUE avverrà esclusivamente in formato digitale, unicamente tramite il portale Cportal.Non verranno pertanto più accettate pratiche in formato cartaceo, né quelle trasmesse con modalità differenti rispetto alla piattaforma CPortal.Le uniche istanze che potranno essere presentate dai cittadini anche via pec o tramite modulo cartaceo restano la Comunicazione Edilizia Libera e le richieste per Certificato di Destinazione Urbanistica, Idoneità Alloggiativa e Accesso agli atti.Per le pratiche edilizie presentate antecedentemente al 1/2/2026 viene richiesto di continuare l'iter (inizio lavori, fine lavori, documentazione integrativa, volture, etc.) sempre utilizzando Cportal.Anche le domande di Variante ed Agibilità, relative a istanze presentate nei precedenti canali (prima dell'attivazione del portale), dovranno essere presentate ex novo tramite CPortal.Si specifica che anche le pratiche sismiche/cementi armati dovranno essere presentate al link https://giovinazzo.cportal.it/Le istanze di edilizia produttiva/commerciale continueranno ad essere presentate al SUAP sul portale Impresainungiorno.gov.itPer valorizzare al meglio l'utilizzo del portale CPortal360, il Settore Gestione del Territorio ha organizzato venerdì 23 gennaio 2026 un incontro dedicato ai professionisti del settore.