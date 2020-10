Particolori presenta weberdry PUR, sistemi impermeabilizzanti ad elevate prestazioni

Crea superfici impermeabili continue senza interruzioni

Idoneo al traffico veicolare

Resistente al gelo (-30°C) e alle alte temperature (+90°C) senza mai perdere le caratteristiche meccaniche

Facile e immediato da applicare, senza uso di fiamme libere

Applicabile anche a basse temperature

Resistente ed elastico

Resistente ai raggi UV

Permeabile al vapore acqueo

Aderisce perfettamente sulla maggior parte dei supporti

Resistente all'acqua stagnante, acqua di mare, olii, comuni detergenti

Colorato, per un risultato esteticamente piacevole

Eventuali lesioni o danni meccanici facili da riparare

Esperienza nel settore e una vasta esposizione per ogni tipo di necessità:azienda di Andria che si occupa di vendita all'ingrosso e al dettaglio di prodotti e materiali per l'edilizia, ha sempre una speciale attenzione per le innovazioni creative e tecnologiche, nonché al rispetto per l'ambiente.Tra le numerose proposte già disponibili da Particolori, si aggiunge una novità: si tratta dii sistemi impermeabilizzanti poliuretanici ad applicazione liquida di Saint-Gobain Italia.Saint-Gobain Italia, tra la sua vasta offerta di sistemi a secco, isolanti, impermeabilizzanti e premiscelati tecnici, propone weberdry PUR, sistemi impermeabilizzanti professionali ad applicazione liquida a freddo, a base di resine poliuretaniche pure ad elevate prestazioni.I sistemi weberdry PUR rispondono alle più severe linee guida per i sistemi di impermeabilizzazione applicati allo stato liquido, sono infatti certificati dall'Istituto statale tedesco per le tecniche di costruzione DIBt – Berlino con l'European Technical Assessment (ETA), secondo ETAG 005 e con marcatura CE.Le diverse soluzioni disponibili permettono di intervenire su strutture di diversa tipologia e con differenti esigenze,Grazie alla facilità di applicazione, a prestazioni di lunga durata e certificazioni complete, i sistemi weberdry PUR possono essere utilizzati su nuove costruzioni o per ripristinare l'impermeabilizzazione e la protezione di opere esistenti. I sistemi weberdry PUR assicurano elevate resistenze meccaniche, chimiche e termiche, resistenze alla pressione positiva dell'acqua, resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici.Grazie al rivestimento alifatico weberdry PUR coat traffic è possibile realizzare spazi idonei al traffico intenso, sia pedonale sia veicolare leggero. Abbinato alla membrana weberdry PUR seal, la superficie risulta impermeabile e resistente a fenomeni di forte usura. Stabile ai raggi UV, senza sfarinamenti e in grado di preservare la vivacità dei colori nel tempo.La scelta del prodotto più appropriato va eseguita in modo accurato, in funzione di più aspetti: la tipologia della struttura, la provenienza dell'acqua rispetto allo strato impermeabile (spinta positiva e spinta negativa) e la natura del supporto. Per affiancare e dare supporto ai professionisti Saint-Gobain Italia mette a disposizione un servizio di assistenza tecnica, un valido supporto per determinare la soluzione tecnica più idonea all'intervento da affrontare.Per scoprirne di più,. È possibile conoscere tutti i prodotti e le proposte dell'azienda sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/Particolori-915545111876962/ oppure chiamando al numero di telefono 0883 552513 e infine consultando il sito web www.particolori.com