Corrado La Grasta all'Odeion di Giovinazzo

Continua la stagione programmata dalla Fondazione Defeo-Trapani all'interno dell'Auditorium Odeion, in via delle Filatrici a Giovinazzo.Domani sera, 19 febbraio, andrà in scena lo spettacolo "Teatro a mq" di e con l'attore, autore e regista molfettese, Corrado la Grasta. Per info e biglietti ci si può rivolgere al botteghino dalle ore 19.00 oppure sulla pagine social della Fondazione o chiamare il 340 1062022.Esistono i ristoranti ma la gente sperimenta il cuoco a domicilio.Agli ambulatori da sempre, preferiamo il dottore che viene in casa.Apriamo le porte delle nostre abitazioni al sacerdote che viene a benedire.Ai negozi preferiamo i corrieri.Assaggiamo Il cibo, di qualsiasi provenienza e ce lo portano fin dietro dietro la porta. Persino la musica, in certi momenti, arriva sotto le finestre delle case.Ma il teatro, la poesia, l'arte dove sono?Sono in quei luoghi che nessuno più frequenta. Sono quei momenti di cui non sentiamo la mancanza. Sono le emozioni che non vogliamo più provare. Sono quelle immagini che sappiamo solo postare.Il "teatro al mq" è il pulsante d'emergenza da azionare prima che sia troppo tardi.Se lo spettatore non va a teatro, il teatro va dallo spettatore. È una azione di forza e di amore verso gli altri.Sabato 19 febbraio presso il Teatro Odeion di Giovinazzo grazie alla Fondazione Defeo-Trapani lo spettatore avrà la possibilità dì fare un'incursione all'interno dei quei "mq" necessari per sentirsi a teatro.Sarà protagonista di un vero e proprio atto rivoluzionario di amore verso il teatro e la poesia ma soprattutto verso se stessi.