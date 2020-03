Coronavirus, l'aggiornamento del Sindaco sulle attività consentite

Prima il ricordo commosso della giovane Ilary, che a 13 anni ci ha lasciati due giorni fa e della quale si sono svolti i funerali. Sulla sua morte e sul dolore dei genitori qualcuno ha speculato, in tempi bui anche per l'animo umano.Il Sindacoha poi pubblicato sui canali social un nuovo aggiornamento utili per la popolazione. E noi ve lo riproponiamo evitando di fare sintesi che possano rivelarsi dannose: «Ringrazio tutti coloro che compostamente hanno accettato le limitazioni all'ultimo saluto di questa nostra sorella tornata al Signore. Ieri è stata dichiarata la pandemia, il Presidente Giuseppe Conte ha decretato nuove restrizioni.Pensiamo al rischio e alla difficoltà che in questo momento stanno affrontando i nostri medici, infermieri, farmacisti, personale sanitario, forze dell'ordine, protezione civile, addetti dei supermercati e negozianti di generi alimentari. Loro non possono restare a casa e convivono con la terribile angoscia di rientrare a casa dopo essersi esposti al contatto col pubblico. Facciamolo per loro: evitiamo uscite inutili.Consentitemi: possiamo anche rinunciare all'attività fisica perché è inevitabile incrociare tanta gente sul lungomare! Abbiamo tutti bisogno di un sussulto di responsabilità maggiore, abbiamo tutti bisogno di far passare una maggiore percezione del pericolo.In allegato a questo postNella sezione del nostro sito web comunale trovate altre indicazioni e informazioni su orari uffici comunali (numeri e mail di riferimento), cimitero e altro. Questo il link: https://www.comune.giovinazzo.ba.it/…/13136-disposizioni-ur… Ancora: di concerto con Anci Puglia e Anci nazionale stiamo chiedendo a gran voce misure economiche urgenti per poter fra fronte a questo tempo emergenziale.Approfitto per puntualizzare che per la Sezione Primavera "Rodari", che è statale, di concerto con la scuola rimborseremo marzo per chi avesse già provveduto a pagare il mese. Per asili nido e altri servizi (centri diurni socio educativi e riabilitativi per persone disabili e anziani non autosufficienti) si prevedono interventi regionali sui buoni di servizio: