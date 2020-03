Coronavirus: con il nuovo decreto, sanzioni depenalizzate

Finiranno contutte quelle denunce per l'articolo 650 del codice penale, cioè la violazione del decreto del Governo sui divieti di assembramento per l'emergenza, «perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato».Il decreto sulle «misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», pubblicato il 25 marzo e che ha valore retroattivo, ha depenalizzato il reato. E quindi tutte le denunce trasmesse alladall'11 marzo costituiranno, che prevede però il pagamento di una somma daal posto deioblabili e l'ammenda diprevisti dall'articolo 650.Non ci saranno però conseguenze dal punto di vista penale. Questo non significa misure meno severe, anzi, il Governo ha ordinato l'incremento dei controlli da parte delle forze dell'ordine, chiamando in campo anche l'Esercito. Peccato che lenel frattempo siano state ingolfate da denunce. Per queste il giudice emetterà, perché, con trasmissione degli atti all'competente.Per quelle non trasmesse sarà chiesta dallaal giudice per le indagini preliminari l'archiviazione con l'applicazione della formula di depenalizzazione e, anche in quel caso, ci sarà la successiva trasmissione all'perché emetta le sanzioni.