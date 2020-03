Coronavirus, bollettino serale del sindaco del 17 marzo

DISTRIBUTORI DI CIBO E BEVANDE

CHIUSO IL MERCATO GIORNALIERO

LA SITUAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE

SANIFICAZIONE

CONSEGNE A DOMICILIO - AGGIORNATA LA LISTA

Vi riproponiamo integralmente il bollettino serale del sindaco Tommaso Depalma sull'emergenza coronavirus.«Cari amici buonasera. Oggi nella riunione del COC abbiamo stabilito nuove misure restrittive per il nostro territorio e dunque con ordinanza sindacaleTroppi assembramenti ci hanno portato ad assumere questa decisione.Abbiamo fatto una riflessione anche sul mercato giornaliero:Anche qui a momenti alterni ci sono troppi assembramenti e soprattutto abbiamo notato diversi anziani a fare la spesa. Ripeto il mio appello soprattutto agli anziani e quindi chiedo a tutti di fare passaparola: non uscite di casa, nemmeno per la spesa. Chiamate i numeri che abbiamo indicato e provvederemo alle consegne a domicilio.Anche oggi diverse segnalazioni: stiamo intervenendo nel limite del possibile. La notizia dell'isolamento del Corpo di Polizia Locale di Altamura per la presenza di un caso positivo ci deve fare riflettere: non possiamo permetterci di dispiegare tutte le forze di polizia locale contemporaneamente. Abbiamo bisogno di più turni per evitare contatti tra persone di turni diversi così da evitare l'eventuale isolamento di tutto il corpo nel caso funesto di un eventuale contagio. Spero capirete tutta l'attenzione che stiamo ponendo a questi dettagli.Nel pomeriggio ho voluto salutare e ringraziare di persona gli agricoltori che si impegneranno questa sera per la sanificazione dell'intero territorio comunale: Luigi De Palo, Raffaele Carbonara, Andrea Bonvino, Mino Illuzzi, Antonio Bologna, Francesco De Palo, Michele Stufano, Angelo Montaruli, Angelo Amoia, Vito Martino, Michele Caravella, Mauro De Palo, Gianfranco Tedesco, Francesco Gagliardi, Arcangelo Turturro, Giuseppe De Palma, Davide Digiaro, Nicola Illuzzi e Angelo Scioscia.Abbiamo infine aggiornato le grafiche degli esercizi che effettuano consegne a domicilio (GiovinazzoViva si è fatta carico di aggiornare la lista di ora in ora, ndr). Ricordo a tutti che stiamo solo facilitando la comunicazione di questa possibilità tuttavia è bene sottolineare che queste consegnePer oggi è tutto, tenete chiuse porte e finestre, alle 21.00 inizia la sanificazione. Ci aggiorniamo domani. Distanti, ma uniti, vinceremo questa sfida».