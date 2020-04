Coronavirus, a Giovinazzo 1.265 controlli, 10 denunce e 8 sanzioni

Dal 13 marzo ad oggi gli agenti dellahanno pattugliato il territorio e fatto controlli a tappeto per riscontrare che fossero rispettate le misure restrittive adottate dal Governo e fatte rispettare dal sindacoper il contenimento della diffusione delAd oggi sono stati effettuati, per un ammontare diciascuno, elevati nei confronti di altrettanti soggetti che si spostavano senza una valida autocertificazione.«Fino al 3 maggio, cioè fino alle nuove disposizioni del Governo, i controlli continueranno ad essere serratissimi - dichiara il maggiore della-. Lo saranno anche e soprattutto, esattamente come è già accaduto aquando, con i militari dellae con le, abbiamo pattugliato sia l'agro che tute le uscite in entrata e in uscita da Giovinazzo».Ad oggi, sempre a quanto riferito dal comandante Marzano,che, invece, hanno osservato regolarmente tutte le disposizioni previste sia per le aperture che per le chiusure che per il distanziamento sociale di sicurezza.Situazione sotto controllo anche neldove gli agenti controllano puntualmente e quotidianamente che lo svolgimento delle attività non contrasti con misure e parametri previsti. Intanto, gli agenti, stanno anche portando avanti la consegna di mascherine per quelli che ne hanno bisogno attraverso gli studi dei medici di base.«I numeri servono a dare la dimensione e il peso del lavoro che si sta svolgendo, tutti quanti insieme, ognuno per la propria competenza - chiarisce il sindaco-. Guai a pensare di allentare la presa in questo momento assai delicato. Da un lato si vede la luce, ma dall'altro c'è sempre il baratro, e noi non dobbiamo sbagliare».«Quindi ringrazio le forze dell'ordine per tutto quello che hanno fatto e continueranno a fare al meglio delle loro possibilità posto che, immaginare un agente o un militare dietro ogni cittadino per strada, è - sottolinea - cosa impossibile. Vinciamo con il buon senso e con il rispetto di piccole ma molto fondamentali regole che ormai abbiamo iniziato a conoscere a memoria».«Buon senso e regole che alcuni ragazzi sconsiderati di Giovinazzo non hanno tenuto a mente qualche giorno fa.e mi auguro che le forze dell'ordine - conclude Depalma - li individuino presto e spieghino a loro che essere giovani e forti non li mette a riparo da questo terribile virus».