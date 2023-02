Alla guida di un furgone rubato da Giovinazzo a Stornara, arrestato

Rimane alta l'attenzione delle forze dell'ordine nell'area del fiume Ofanto. In meno di un mese ihanno proceduto a tre arresti. Tra questi anche quello di un uomo di nazionalità marocchina, intercettato alla guida di un furgone rubato, e poi arrestato dopo un inseguimento di un'oraUn'azione di contrasto a trecentosessanta gradi che, solo nel primo mese del 2023, ha portato i, in sinergia con lae all'esito di un inseguimento iniziato a Giovinazzo e terminato nelle campagne di Stornara, ad arrestare un uomo di nazionalità marocchina, già noto, che viaggiava al volante di un furgone, risultato poi oggetto di furto, che trasportava oltreI Carabinieri della Stazione di Trinitapoli hanno tratto in arresto un 20enne del posto con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, mentre in ultimo i militari di Margherita di Savoia, all'esito di articolata attività investigativa, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal Tribunale di Foggia, nei confronti di un 40enne cerignolano, per i reati di furto, rapina e estorsione, nei confronti di una farmacia e di uno stabilimento balneare.L'Arma dice altresì in una nota che i procedimenti si trovano nella fase delle indagini preliminari e che, agli arresti seguirà l'interrogatorio di garanzia e il confronto con la difesa degli indagati, la cui eventuale colpevolezza, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.