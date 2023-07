Tonno adulterato e poi messo in commercio: obbligo di dimora per un 27enne

Prodotti ittici adulterati, con decine di persone intossicate e finite addirittura in terapia intensiva. Da qui sono partite le indagini dellache, martedì, hanno condotto a. Per un, infine, è stato disposto l'obbligo di dimora.In carcere sono finiti i vertici di due imprese ittiche di Bisceglie, lae la, e di due tra laboratorio di analisi e società di consulenza e certificazioni di Avellino, lae la. Tutti rispondono, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla adulterazione di sostanze alimentari, di frode in commercio e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Sequestrati, ritenuti provento della illecita attività.Nel corso delle indagini - l'operazione è stata battezzata- nel mirino di imprenditori senza scrupoli, interessati a minimizzare i costi e massimizzare i profitti anche a scapito della salute dei consumatori, è finito il pesce. Prodotto "principe" delle tavolate estive in Puglia. A far partire le indagini della magistratura di Trani, infatti, è stata proprio una serie di intossicazioni alimentari dopo varie cene al ristorante. E poi le intossicazioni causate da pesce comprato in pescheria.Sono partite le perquisizioni: ihanno riscontrato come il pesce, arrivato dalla Spagna, prima di essere messo in commercio dall'azienda di Bisceglie, sarebbe stato «decongelato e infine adulterato con sostanze non consentite per esaltarne l'aspetto e il colore, ma rendendolo» e hanno addirittura riscontrato la presenza di. Sostanze nocive per la salute e per questo vietate.Secondo gli investigatori, gli indagati spesso falsificavano direttamente i certificati redatti da altri laboratori accreditati, in modo da non far risultare la presenza delle sostanze utilizzate per "truccare" il pesce. Ma: isono riusciti a scoprire che lo stesso trattamento era riservato al salmone che, pur essendo congelato, era venduto come fresco. In un caso è stata ritrovata una partita di tonno contaminata con alti livelli d'istamina.Le sostanze sono state tutte trovate in un deposito. Colpisce che i dipendenti non fossero all'oscuro di quello che succedeva, secondo l'intercettazione shock di una lavoratrice: «Me li sogno la notte i cristiani che si sentono male. Nessuno ci ha lasciato le penne soltanto per grazia del Signore:».