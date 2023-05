Gli alunni dell'istituto San Bosco-Buonarroti in visita ai Carabinieri

Nella mattinata di domani, 18 alunni della classedell'istituto comprensivo, accompagnati dai loro insegnanti, potranno trascorrere alcune ore all'interno della, dove saranno accolti dal comandante, il maresciallo capo, e dai suoi uomini.«È una visita guidata che rientra - fa sapere il dirigente scolastico dell'istituto,- nell'ambito del progetto di educazione alla legalità promosso il 9 marzo scorso con gli alunni delle classi IV e V della scuola primaria: i primi, inoltre, sono stati invitati dalla loro maestra d'italiano a svolgere un compito sotto forma di confidenza fatta al proprio diario, per raccontare le impressioni suscitate da questa esperienza. L'entusiasmo e l'interesse dei ragazzi è stato notevole».Questi compiti, domani mattina, intorno alle ore 11.00, saranno consegnati nelle mani del comandante dellache accompagnerà gli alunni nella visita fra i locali della caserma di via Matteotti, nella quale i bambini avranno modo di vivere la quotidianità dei, che, assicurando in città tutti i servizi di polizia, rappresenta una vera e propria fonte di rassicurazione per gli abitanti, espletando un ruolo sociale insostituibile attraverso il contatto continuo con i giovinazzesi.Gli alunni della classe IV A in una visita che rientra fra le attività portate avanti dall', finalizzata a sensibilizzare gli studenti sui temi della legalità, potranno conoscere i materiali, i mezzi deie alcuni uffici militari, vero cuore pulsante del coordinamento delle forze quotidianamente dispiegate sul territorio.