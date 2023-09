Cambio al vertice della Legione Carabinieri Puglia, arriva Del Monaco

Cambio al vertice nel comando della. Ieri mattina, all'interno della caserma "Chiaffredo Bergia" sul lungomare di Bari, il generale di brigataè subentrato al generale di divisione, in carica dal 2020. Spagnol sarà trasferito a Roma e assumerà l'incarico di capo del dipartimento di controllo e innovazione dell'Arma dei Carabinieri.Del Monaco, 55enne originario di Osimo (Ancona), arriva dal. In passato ha ricoperto i ruoli di comandante deldellaed è stato comandante della. Come maggiore e tenente colonnello ha retto, tra le altre cose, anche l'incarico di comandante dellaOltre alle autorità civili, militari e religiose, erano presenti le rappresentanze degli ufficiali, marescialli, brigadieri, appuntati e carabinieri di tutti i reparti della Legione Puglia, nonché quelle dell'Associazione Nazionale Carabinieri. ​«Per me è un momento di grande emozione - ha detto Del Monaco - perché 31 anni fa mio padre,, assumeva il comando di questa legione. Sento forte il privilegio di, lavorerò fianco a fianco con i miei colleghi per continuare a garantire sicurezza in questa splendida Regione».Spagnol, commosso nel suo discorso di commiato, ha sottolineato le ​«soddisfazioni» raccolte in tre anni di lavoro che gli hanno permesso ​«di crescere umanamente e professionalmente. Nonostante le mie origini nordiche, di Pordenone,», ha concluso.