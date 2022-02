Questa sera, 24 febbraio, alle ore 18.00, tornerà a riunirsi ilconvocato dal presidente Alfonso Arbore in modalità a distanza ed in videoconferenza in osservanza delle disposizioni per il contenimento del contagio da Sars Cov2.All'ordine del giorno, dopo le interrogazioni e le interpellanze e la discussione su due debiti fuori bilancio per soccombenza dell'ente in altrettanti giudizi, ci sono l'approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale e dei servizi cimiteriali e di quello per la tutela dei diritti degli animali.Ma sarà forse l'ultimo punto ad infuocare il dibattito in Aula "Pignatelli", allorquando si discuterà del Regolamento delle aree di sosta a pagamento senza custodia.Laddove mancasse il numero legale, la massima assise cittadina è convocata in seconda istanza alla medesima ora di domani, venerdì 25 febbraio.