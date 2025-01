Stazione Giovinazzo: entro marzo la fine dei lavori al piazzale

Sono in corso i lavori di riqualificazione del piazzale antistante la. La cantierizzazione ad opera di Rete Ferroviaria Italiana è partita il 5 agosto scorso ed i lavori esterni vedranno il loro completamento, secondo il cronoprogramma, il 28 febbraio prossimo, salvo intoppi.La parte interna è stata pressoché completata. La facciata, come si vede nella fotografia in home, è stata completamente restaurata, nuova la scritta, nuova l'illuminazione che dà maggiore slancio all'immobile, così come accadrà nel piazzale antistante, già riasfaltato, dove sono state create aiuole ed altre sedute.Operatori delle pulizie, da noi avvicinati, hanno già lamentato l'utilizzo di alcuni angoli della rinnovata stazione, una prassi che pare diffuso non solo tra persone in transito, ma anche tra molti giovinazzesi, un dato allarmante se si pensa che il decoro della cosa pubblica può essere mantenuto su livelli accettabili solo grazie all'apporto dei cittadini e delle cittadine.Il costo complessivo della riqualificazione della stazione ferroviaria di Giovinazzo, come avevamo anticipato da queste pagine settimane addietro, delle opere da realizzare o in parte già realizzate ammonta acon oneri per la sicurezza di 74.145,56 euro. La prima fase dei lavori si è ufficialmente conclusa ieri, 22 gennaio, e la seconda terminerà, come evidenziato, il 28 febbraio. Il responsabile dei lavori è l'architetto Ferdinando Verace, mentre il direttore del cantiere in essere è l'ing. Antonio Di Ceglie.L'impresa appaltataria a cui è andata la realizzazione dei lavori, non solo a Giovinazzo e per conto di RFI, è il Consorzio Stabile Artemide di Roma, con la Costruzione Meridionali di Giugliano in Campania che si sta occupando della loro realizzazione. La direzione del cantiere è a cura del geometra Antonio Sciorio, con il supporto tecnico e la direzione dell'ing. Antonio Di Girolamo. Infine la ditta subappaltatrice è napoletana ed è la CO.E.B srl.