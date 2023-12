Caduta alberi lungo la linea ferroviaria: c'è l'ordinanza del sindaco di Giovinazzo

Come richiesto dain vista dell'approssimarsi della stagione invernale e per evitare che la presenza di vegetazione arborea lungo le linee ferroviarie rappresenti un potenziale pericolo per l'alta probabilità di caduta alberi e/o rami dovuta all'eventuale sovraccarico di precipitazioni di carattere nevoso, il sindaco di Giovinazzo,ha emesso un'ordinanza con la quale chiede ai proprietari dei terrei confinanti con la linea ferroviaria, nel tratto comunale Bari-Barletta, fino a 20 metri dal confine della stessa, di mettere in atto tutte le possibili iniziative utili a limitare fino ad annullare il verificarsi di tali eventi.Entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza, visionabile sull'Albo Pretorio del Comune di Giovinazzo all'indirizzo www.comune.giovinazzo.ba.it . Ai trasgressori dell'ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 38 e 63 del D.P.R. n. 753/1980.Contestualmente, il sindaco Sollecito demanda la vigilanza all'adempimento del provvedimento alla Polizia Ferroviaria della Polizia di Stato, ai Comandi unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, agli Organi di Polizia, nonché a tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme della presente ordinanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia perseguendo i trasgressori a termini di legge.