"Comuni Ricicloni", anche il sindaco di Giovinazzo tra gli invitati all'Ecoforum

Il prossimo 4 novembrepresenterà, nell'ambito dell'Ecoforum Puglia, la 13ª edizione del. Il convengo si terrà a Bari, a Villa Romanazzi Carducci, a partire dalle ore 15.00.L'iniziativa è promossa da Legambiente Puglia, con il patrocinio della Regione Puglia e da ANCI Puglia, ed è finalizzata a valorizzare le migliori esperienze dei Comuni pugliesi in tema di gestione dei rifiuti.Anche quest'anno all'Ecoforum saranno invitati a partecipare tutti i sindaci. Tra loro ci sarà anche il primo cittadino di Giovinazzo,Sarà l'occasione per conoscere i risultati raggiunti dalla città nel 2020. Intanto, dall'organizzazione fanno sapere che quest'anno, attraverso la formula dell'Ecoforum, ci saranno diverse sessioni di lavori sui temi dell'Economia Circolare in Puglia, dell'Impiantistica e delle buone pratiche territoriali.