"Comprendere i conflitti ed educare alla pace", un dibattito di Sinistra Italiana Giovinazzo

è il titolo di un volume che sarà presentato il 30 gennaio a Giovinazzo, all'interno della Sala San Felice. L'appuntamento è fissato per le 18.00.Alla serata, organizzata da Sinistra Italiana Giovinazzo in collaborazione l'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università, parteciperà Monsignor Giovanni Ricchiuti, presidente nazionale di Pax Christi. Con lui anche Nico Bavaro, segretario regionale di SI e Michele Lucivero dell'Osservatorio. Modererà l'incontro-dibattito Valeria Angelico.Se i conflitti in essere in tutto il mondo non vengono letti con uno sguardo al passato ed uno al futuro prossimo, il grande rischio è quello di non capire le ragioni che li hanno generati e di non sapervi porre fine. Uno sguardo attento sulla geopolitica internazionale aiuta invece a prevenirli. E non sempre in Italia vi è la lucidità e la conoscenza per farlo. Di questo e di tanto altro si parlerà in una serata ad ingresso libero.