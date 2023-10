Commemorazione defunti, nuovo orario per il cimitero di Giovinazzo

Come accade ogni anno, durante il periodo dedicato alla commemorazione dei defunti, il cimitero comunale di Giovinazzo seguirà orari d'apertura e di chiusura straordinari.Una decisione per favorire il maggiore afflusso di cittadini e cittadine nella necropoli in giornate in cui giungeranno a Giovinazzo anche parenti provenienti da altre zone d'Italia.Si ritornerà al regolare orario di apertura da domenica 5 novembre.