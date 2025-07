Coldiretti su Festa dei nonni: «Uno su tre aiuta bilanci delle famiglie»

In più di una famiglia su tre (33%) sono i nonni a salvare il bilancio domestico messo a rischio da inflazione e costo dei servizi, direttamente con un aiuto economico, ma anche badando ai figli al posto delle babysitter o del doposcuola o dando una mano all'attività lavorativa.È quanto emerge da una analisi di, su dati Senior Federanziani diffusa in occasione della quinta Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, istituita da Papa Francesco, che si è celebrata domenica 27 luglio."Come nella migliore tradizione agricola – afferma Angelo Marseglia, presidente dei Senior di Coldiretti Puglia.– la presenza degli anziani fra le mura di casa è quindi quasi sempre considerata un valor aggiunto all'interno di un welfare familiare che deve fare i conti sia con la gestione delle risorse economiche disponibili sia con quella del tempo e dei figli in situazioni dove molto spesso entrambi i genitori lavorano e sono fuori casa la maggior parte della giornata".La presenza dei nonni – sottolinea la Coldiretti Puglia – è sempre più importante anche rispetto alla funzione fondamentale di conservare le tradizioni alimentari e guidare i più giovani verso abitudini più salutari nelle scuole e nelle case.Uno stile nutrizionale – ricorda Coldiretti regionale - basato sui prodotti della dieta mediterranea come pane, pasta, frutta, verdura, carne, olio extravergine e il tradizionale bicchiere di vino consumati a tavola in pasti regolari che ha consentito – continua Coldiretti Puglia – una speranza di vita tra le più alte a livello mondiale pari a 77,9 anni per gli uomini e 83,6 per le donne, anche se con la pandemia si è verificata una brusca inversione di tendenza.La festa dei nonni – conclude la Coldiretti – è stata istituita da Papa Francesco nel 2021, mentre in America esiste dal 1970 e cade la prima domenica di settembre grazie all'idea di Marian Mc Quade, una casalinga del West Virginia mamma di 15 figli e nonna di ben 40 nipoti, anche se è nel 1978 che viene proclamato Grandparents Day dall'allora presidente americano Jimmy Carter poi Premio Nobel per la Pace.