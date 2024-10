Elezioni Consiglio metropolitano, la nota di Forza Giovinazzo

Le elezioni al Consiglio metropolitano hanno aperto il dibattito politico. Da una parte la sinistra che ribadisce la propria vittoria anche a Giovinazzo, dall'altra la componente di maggioranza che appare con alcuni distinguo e che registra la mancata elezione del sindaco Michele Sollecito. La nostra redazione dopo la ricostruzione di questo pomeriggio, proporrà la voce delle segreterie per capire se davvero sia tutto rientrato nella componente amministrativa. Si parte con la nota di«L'elezione al Consiglio della Città MetropolitanaQuindi non una "elezione" che vede, come dovrebbe essere sempre in democrazia, la libera espressione del voto da parte di cittadini che determinano il consenso dei vari candidati, bensì di sindaci e consiglieri comunali, più di 700 in tutto il territorio di competenza, che spinti da pressioni esterne sono chiamati a votare candidati spesso senza nemmeno conoscerli, senza sapere nulla delle loro qualità politiche o delle loro idee programmatiche e garantire, così, la gestione della Città Metropolitana, prima Provincia, a politici eletti da altri politici in accordo tra loro.Questa è la democratica riforma pensata dalla sinistra del governo Renzi.Scelte determinate, pertanto, solo dalla necessità di aumentare o dimostrare il peso politico di ciascuna forza partitica di appartenenza o di qualche proprio esponente di spicco.Questo è quello che è accaduto a Michele Sollecito,Certamente degli errori, soprattutto di onestà morale, sono stati commessi, si è dato credito a chi a livello nazionale, regionale e locale, ha sempre preferito l'inciucio o il campo largo alla qualità, l'accordo di potere ai programmi, il sotterfugio alla chiarezza, pensando e sperando, per una volta, in un cambiamento che potesse davvero contribuire al benessere di questa nostra comunità. Evidentemente, però, per chi può condizionare queste elezioni con le logiche di potere questo non è un valore, perché meglio avere sudditi che uomini liberi.Il Sindaco Michele Sollecito, assieme alla sua maggioranza, ha sempre forte e salda un'idea ed un progetto di Città che vengono portati avanti con determinazione, capacità e risultati tangibili ed a lui va la nostra fiducia, come uomo e come guida.Alla politica nazionale, invece, il compito di liberare questa elezione dal bavaglio e dal puzzo degli accordi politici a cui soggiace.A Gianni Camporeale l'augurio di buon lavoro affinché possa farsi portavoce degli interessi della nostra Città presso chi, fino ad oggi, ha dimostrato solo di essere sordo alle nostre legittime richieste».Forza Giovinazzo