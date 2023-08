Cicloturistica Touring Juvenatium: buona la seconda!

Successo per il recupero della passeggiata in bicicletta alla scoperta della storia dell'agro giovinazzese

8 foto Cicloturistica 2023

È stata recuperata sabato 12 agosto larinviata per maltempo nella settimana precedente.Tanti i partecipanti, circa un centinaio, che hanno preso parte allatra gli eventi estivi del sodalizio guidato da Vito Fumai. Preziose come sempre le informazioni storiche e artistiche arrivate da, guida abilitata, etnoantropologa ed esperta di storia locale.Il serpentone ha toccato quali tappe più significative Torre Rufolo, il Dolmen di San Silvestro, le chiesette di San Basilio e del Padre Eterno.«Nel corso di questi 25 anni - hanno scritto i soci della Touring Juvenatium sui social network - tanto abbiamo scoperto del nostro paese ma il bello è che c'è ancora tanto da scoprire». Un'attività che non si arresta, che continua a cucire una memoria antica alla riscoperta delle radici giovinazzesi, da proporre e far conoscere a chi arriva da fuori per visitare una cittadina bellissima stesa tra mare ed ulivi.