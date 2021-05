2 foto Cannibalizzate e bruciate, carcasse di auto scoperte a Giovinazzo

Rubate, smontate e poi date alle fiamme. L'ennesima officina a cielo aperto per cannibalizzare le auto è stata portata alla luce dallenell'agro di Giovinazzo.prive dei dati identificativi, sono state recuperate in località San Pietro Pago nei terreni che lambiscono la vecchia discarica.Nel pomeriggio di ieri, gli uomini diretti dal capitano, impregnati in continui servizi di controllo del territorio rurale, in ragione dell'attuazione dei servizi di prevenzione e repressione disposti dai vertici deldi via Gioia, hanno rinvenuto, a cui erano state smontate le parti di pregio per poterle rivendere come pezzi di ricambio sul mercato clandestino. Depredate le vetture, le carcasse sono state incendiate.Sul posto, per i rilievi di rito, è intervenuta lache ha provveduto al monitoraggio dei fondi agricoli circostanti: sulle carcasse, tutte prive di- e ciò rende difficile l'individuazione - sono adesso in corso accertamenti resi difficoltosi dal fatto che sono completamente carbonizzate. Non si tratta, tuttavia, del primo ritrovamento: nel mese di aprile, in località San Martino, in appena due settimane, sono state ritrovateLe attività delleproseguiranno senza sosta anche nei prossimi giorni per cercare di riportare la legalità fra le campagne di, in quello che è consideratoin cui le auto, ridotte ai minimi termini, alimentano il mercato nero della vendita dei ricambi.