Cade e sbatte la testa. Stava pulendo la teca della Madonna di Corsignano

Stava pulendo la teca dellaall'interno della Cattedrale di Giovinazzo quando, per un malore o dopo aver perso l'equilibrio, è caduto sull'altare sottostante dopo. Protagonista dell'incidente è unresidente in città, ora ricoverato in: ha riportato un serio trauma cranico.L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 16.00, all'interno della Cattedrale, dove l'anziano giovinazzese era intento a pulire, la cui sacra edicola sarà scesa domani in vista dei festeggiamenti patronali previsti il prossimo 21 agosto. È accaduto tutto in pochi secondi, con il pensionato che improvvisamente,, è caduto rovinosamente da tre metri d'altezza finendo sull'altare sottostante.A dare l'allarme sono stati alcuni parrocchiani, che hanno subito innescato la macchina dei soccorsi. In pochi minuti, sono giunti sul posto gli operatori dela bordo di un'ambulanza, che hanno fornito una prima assistenza al ferito. Le condizioni del 74enne, che nella caduta ha riportato numerosi traumi e contusioni su tutto il corpo, in particolar modo al capo, hanno convinto il personale sanitario a trasportarlo inpresso il, dove si trova attualmente ricoverato.L'anziano, uno degli storici portatori della, è stato subito sottoposto a vari accertamenti strumentali, ma i medici, che hanno riscontrato, non hanno sciolto la. «In questo momento - si legge in un messaggio - dobbiamo solo pregare intensamente per lui».