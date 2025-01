Anno Santo, si avvia nella Concattedrale di Giovinazzo il cammino giubilare

L'Anno Santo è stato avviato nella Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi già domenica 29 dicembre con la celebrazione solenne nella Cattedrale molfettese, preceduta dal rito sul sagrato della chiesa del Purgatorio, a cui aveva partecipato tutto il clero.Quest'oggi, 6 gennaio, la Concattedrale di Santa Maria Assunta in Giovinazzo ospiterà il rito dell'apertura della porta santa e la celebrazione solenne di avvio del cammino giubilare officiati dal vescovo, S.E. Monsignor Domenico Cornacchia.L'appuntamento liturgico è fissato per i fedeli alle ore 11.00 e vi parteciperanno anche rappresentanze dei pii sodalizi, il clero cittadino e le autorità civili e militari.Sarà questo un momento storico per la Chiesa cittadina, un evento in ogni caso da ricordare. Il prossimo Giubileo speciale è fissato per il 2033, a duemila anni dalla morte di Cristo, ma quello ordinario tornerà nel 2050.