"La Cattedrale di Giovinazzo: fonti archivistiche e saggi di scavo", la presentazione del volume il 7 febbraio

Sarà presentato venerdì 7 febbraio 2025, alle ore 19, il volume, 31° della serie dei Quaderni dell'Archivio Diocesano di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi diretta dal Prof.La pubblicazione, che si propone di colmare una lacuna negli studi storico-artistici offrendo uno studio particolareggiato del duomo di Giovinazzo, sarà presentata dalladell'Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari, alla presenza del Vescovodel Sindaco dott.nonché dell'archivista generale.La lettura e la rilettura rigorosamente critica delle fonti archivistiche e letterarie, unita all'acquisizione dei dati derivati dagli scavi archeologici e dall'analisi stilistica dei manufatti ovvero l'uso integrato e simultaneo di tutta la documentazione disponibile, costituisce la spina dorsale della metodologia adoperata per lo studio della cattedrale di Giovinazzo, monumento giunto a noi come un palinsesto sul quale si sono stratificati circa dieci secoli di storia cristiana.«Questo studio – dichiara, amministratore della chiesa Concattedrale – è dedicato a una delle testimonianze della cristianità meno indagate nel panorama della Puglia romanica. È dagli anni Novanta che si attendeva una ripresa degli studi che permettesse di accrescere la conoscenza e la fruizione consapevole della chiesa madre di questa comunità, preziosa per i giovinazzesi ma anche per i tanti visitatori che vengono da fuori».I due autori,, sono partiti dalle ricerche dells (1939-2005), già direttore dei lavori di restauro della concattedrale, rileggendole alla luce di inedite fonti archivistiche, dei dati emersi dai saggi di scavo, e dell'analisi critica e stilistica dei manufatti, improntando uno studio scientifico che conduce il lettore alla scoperta del più importante edificio sacro della città di Giovinazzo, dalla sua fondazione fino ai giorni nostri. Accanto al corposo apparato iconografico, il volume comprende 42 tavole della cattedrale elaborate dall'ing. De Cillis e dall'arch. Luigi Guastamacchia, che modererà l'incontro.All'indomani della presentazione sarà possibile trovare la pubblicazione in chiesa, presso l'Info Point Turistico di piazza Umberto I e presso il bookshop del Museo Diocesano a Molfetta.