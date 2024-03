Festa Patronale, l'accensione delle luminarie il 14 agosto

L'annuncio è arrivato nella serata di venerdì 15 marzo: ilha reso noto che l'accensione delle luminarie in piazza Vittorio Emanuele II avrà luogo nella serata di mercoledì 14 agosto, alla vigilia di Ferragosto.La Festa esterna in onore di Maria SS di Corsignano, come da tradizione, si terrà domenica 18 agosto, la terza del mese. Di seguito il post del Comitato Feste Giovinazzo:«Anticipiamo con immenso piacere a tutti i fedeli e nostri concittadini, nonché cari emigrati all'estero e in Italia, che quest'anno, la Festa Esterna per la nostra Santa Patrona Maria SS. di Corsignano si terrà il giorno Domenica 18 Agosto 2024 L'accensione delle Luminarie è prevista per la sera del 14 Agosto 2024 presso Piazza Vittorio Emanuele II. Il programma ufficiale verrà presentato durante la conferenza stampa ufficiale programmata per le prossime settimane».