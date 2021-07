Continui blackout elettrici tra Giovinazzo e Santo Spirito

Dalla serata di giovedì 29 luglio e per tutta la giornata di oggi, 30 luglio, nella parte(molti i residence coinvolti lungo la vecchia statale 16 adriatica) e soprattutto nel V Municipio di Bari (Santo Spirito, Palese, Catino, San Pio e Torricella) si stanno verificando continui blackout elettrici.Il disservizio sarebbe dovuto ad un guastoverificatosi su più linee ed a cui stanno cercando di porre rimedio da diverse ore i tecnici Enel. Di seguito la nota con cui Vincenzo Brandi, presidente del municipio nord del capoluogo, ha cercato di tranquillizzare i tanti cittadini che si sono rivolti a lui:«Per rispondere alle numerosissime segnalazioni comunico che in tutto il territorio del quinto Municipio sino a Giovinazzo vi è assenza di corrente elettrica a causa di un guasto importante su più linee . Sono intervenute più squadre, anche provenienti da altre città vicine, che si stanno adoperando per ripristinare il guasto. La previsione di Enel è che si riesca a ridare linea per le ore 19/20. Speriamo che si riesca prima».