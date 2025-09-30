Birramilandia
Birramilandia
Speciale

Birramilandia a Terlizzi: il festival si trasforma in un magico villaggio da circo

In via Chicoli l’11 e 12 ottobre attesi Umberto Sardella, i Paipers e DJ Violet Tear

Giovinazzo - martedì 30 settembre 2025 9.54 Sponsorizzato
La quinta edizione di Birramilandia promette di incantare ancora una volta Terlizzi con un'edizione speciale dedicata al tema del Circo. Sabato 11 e domenica 12 ottobre, via Chicoli diventerà un vero e proprio villaggio incantato: il maxi tendone da circo, le scenografie a tema e gli spettacoli circensi regaleranno due giornate di divertimento e magia per tutta la famiglia.

Il festival, sostenuto dal Comune di Terlizzi, è ormai un appuntamento fisso nel calendario degli eventi pugliesi. Quest'anno la musica e lo spettacolo saranno protagonisti: la comicità di Umberto Sardella, direttamente da "Mudù", il beat travolgente dei Paipers e il dj set anni '80/'90 firmato Violet Tear conquisteranno il pubblico insieme ai concerti live e alle performance di artisti di strada.

Non mancheranno aree dedicate ai bambini con mascotte, gonfiabili e giochi, mentre gli adulti potranno gustare una selezione di birre belghe, tedesche e pugliesi accompagnate dal miglior street food, tra carne alla brace, bombette e piatti iconici pugliesi come la celebre "assassina".

L'ingresso è gratuito: un weekend all'insegna di musica, comicità e magia circense.

Per informazioni:
Email: info@birramilandia.it
Tel: 348 597 4426
Social: @Birramilandia
BirramilandiaBirramilandiaBirramilandia
  • eventi
Emissioni odorigene dall'agro: il sindaco Sollecito riferisce in Consiglio comunale
30 settembre 2025 Emissioni odorigene dall'agro: il sindaco Sollecito riferisce in Consiglio comunale
Ancora fumo dai capannoni in fiamme giorni fa: la denuncia di PVA - VIDEO
30 settembre 2025 Ancora fumo dai capannoni in fiamme giorni fa: la denuncia di PVA - VIDEO
Altri contenuti a tema
Settembre in Puglia: cosa fare nel weekend del 20-21 Cultura Settembre in Puglia: cosa fare nel weekend del 20-21 Tutti gli eventi più interessanti
Il Festival Beer approda a Giovinazzo Il Festival Beer approda a Giovinazzo Dal 19 al 21 settembre si terrà il festival dedicato al luppolo nel segno della tipicità pugliese
Grande soddisfazione per i risultati dell’edizione estiva “Notti di Stelle” Sociale Grande soddisfazione per i risultati dell’edizione estiva “Notti di Stelle” La presidente del Cuban Club Bari, Pina Allegretti: «Siamo pronti a creare nuovi sogni»
Primo weekend di settembre: ecco cosa fare in Puglia Eventi e cultura Primo weekend di settembre: ecco cosa fare in Puglia Tutti gli eventi del 6 e 7 settembre
Estate in Puglia: gli eventi dell'ultimo weekend di agosto Attualità Estate in Puglia: gli eventi dell'ultimo weekend di agosto I migliori appuntamenti del 30 e 31 agosto
Santommaso Festival: la seconda serata all'Eremo Club di Molfetta Santommaso Festival: la seconda serata all'Eremo Club di Molfetta Appuntamento previsto oggi, 22 agosto
Estate in Puglia: cosa fare il 9-10 agosto Eventi Estate in Puglia: cosa fare il 9-10 agosto Tutti gli appuntamenti del fine settimana
"Bisceglie en Blanc": torna la cena più elegante della Puglia "Bisceglie en Blanc": torna la cena più elegante della Puglia Tutte le novità e le modalità di partecipazione dell’edizione 2025
Gaza, manifestazioni Pro-Pal e scontri: la posizione di Forza Giovinazzo
30 settembre 2025 Gaza, manifestazioni Pro-Pal e scontri: la posizione di Forza Giovinazzo
Via De Gasperi e via Cairoli ridotte a cloache
30 settembre 2025 Via De Gasperi e via Cairoli ridotte a cloache
Un giovinazzese nella casa del Grande Fratello
29 settembre 2025 Un giovinazzese nella casa del Grande Fratello
Alfonso Arbore lascia la carica di assessore: la nostra videointervista
29 settembre 2025 Alfonso Arbore lascia la carica di assessore: la nostra videointervista
Una processione dei Santi Medici tormentata dal maltempo - LE FOTO
29 settembre 2025 Una processione dei Santi Medici tormentata dal maltempo - LE FOTO
Torna il Consiglio comunale di Giovinazzo: l'ordine del giorno completo
29 settembre 2025 Torna il Consiglio comunale di Giovinazzo: l'ordine del giorno completo
Samira Barbolla Bonvino premiata al Salone d'Oro del Coni di Roma
29 settembre 2025 Samira Barbolla Bonvino premiata al Salone d'Oro del Coni di Roma
Rifiuti Giovinazzo, ancora preso di mira il cestino tra via Papa Giovanni XXIII e via Magenta
29 settembre 2025 Rifiuti Giovinazzo, ancora preso di mira il cestino tra via Papa Giovanni XXIII e via Magenta
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.