Bandita la gara per la manutenzione straordinaria del cavalcaferrovia

Il Comune di Giovinazzo ha pubblicato nei giorni scorsi sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale il bando di gara per appaltare i lavori di".L'importo complessivoper oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso. La presentazione della domanda dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio del. Le società (anche raggruppamenti temporanei d'impresa) che vorranno partecipare, dovranno farlo tramite il portale www.empulia.it e nelle modalità indicate nel bando che alleghiamo al nostro articolo.I lavori da eseguirsi mirano al ripristino delle sezioni strutturali originarie del ponte sopra il tratto ferroviario adriatico, incrementandone le capacità prestazionali «intese come resistenza, durabilità nel tempo e protezione degli strati più interni, attraverso l'impiego di malte cementizie bicomponente ad elevatissime prestazioni meccaniche, a ritiro controllato e fibrorinforzate con fibre polimeriche strutturali, studiate per migliorare le caratteristiche prestazionali dei calcestruzzi tradizionali, prefabbricati e proiettati, e tali da permettere un forte incremento della duttilità/tenacità del calcestruzzo e della resistenza residua dopo la prima fessurazione».Va ricordato che nel 2019, grazie ad un tavolo di confronto tra Ente comunale e Regione Puglia, a cui avevano partecipato il Dirigente dell'Ufficio Tecnico, ing., l'Assessore ai Lavori Pubblici,, ed il Sindaco, Giovinazzo aveva ottenuto un finanziamento di 800mila euro complessivi, grazie anche all'interessamento del Consigliere regionale,Al tutto aveva infine dato seguito l'Assessore regionale al ramo,(nel 2017 il problema della sicurezza del ponte era stata sollevata dall'allora candidato sindaco, Antonio Galizia, e la struttura era stata poi oggetto di carteggio continuo tra Comune e Ministero delle Infrastrutture prima e all'indomani del crollo del ponte Morandi a Genova, ndr).Questo bando comunale rappresenta il secondo passaggio essenziale per ridare solidità ad una struttura che risente del tempo e del transito di ogni tipologia di mezzo, da quelli pesanti a quelli agricoli, senza dimenticare il passaggio dei treni nella parte sottostante.Soddisfazione è stata espressa nelle scorse ore dall'Assessore comunale ai Lavori Pubblici,, che sin dal 2017 aveva puntato ad ottenere un finanziamento vitale per la viabilità cittadina.