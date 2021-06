Avvocati subacquei per un giorno per amore del mare e dell’ambiente di Giovinazzo

L'iniziativa è partita dae ha trovato immediatamente la disponibilità del sindacoQuesta mattina, 19 giugno, alle ore 10.00, gli avvocati del noto studio legale barese, in collaborazione con il Club Sommozzatori Bari, si sono immersi nelle acque di Giovinazzo, nei pressi del residence Riva del Sole, in un tratto di costa caratterizzato da una peculiare bellezza naturale (in foto), per rimuovere dei rifiuti speciali (copertoni di auto, sedie di plastica, etc,) che giacciono sul fondale marino.Una volta recuperati e portati in superficie, i rifiuti saranno smaltiti dal Comune di Giovinazzo.L'iniziativa, mossa a salvaguardare e a recuperare l'ambiente, è stata anche un'occasione per provvedere anche alla pulizia del tratto di costa antistante lo specchio d'acqua. All'inedita mattinata subacquea può partecipare chiunque abbia voglia di proteggere il mare e di contribuire a renderlo più bello, trasparente e pulito.«Ringrazio tutti gli avvocati dello studio legale barese perché è evidente che ognuno di noi si sta sforzando di fare la propria parte per tutelare l'ambiente - commenta il sindaco Depalma - È bello vedere che c'è una condivisone naturale tra persone, senza troppe chiacchiere inutili, che pur appartenendo a città diverse condividono l'esigenza di riservare gesti di amore verso i territori comuni. Mi conforta prendere atto del fatto che ci si possa prendere cura di luoghi e posti che appartengono alle comunità intere. Ecco perché sono quasi commosso da questo dolcissimo gesto di sincero amore per Giovinazzo».