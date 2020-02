Autorizzato impianto per smaltimento scarti edili: convocata una pubblica conferenza

Si terrà, in Sala San Felice, una pubblica conferenza organizzata dalle opposizioni cittadine che intende fare chiarezza sull'autorizzazione che sarebbe stata concessa dallaper realizzare nell'agro giovinazzese un impianto di smaltimento di rifiuti rinvenienti principalmente dalla lavorazione edile. Il Comune di Giovinazzo ha espresso un parere favorevole in via preventiva sulla localizzazione del luogo e sulla variazione urbanistica, ma le opposizioni lamentano un mancato passaggio in Consiglio comunale.Un impianto, come ricordano da movimenti e partiti di opposizione, che però potrebbe ospitare fino adi scarti della lavorazione e per cui non vi sarebbe alcuna autorizzazione della Soprintendenza.Le opposizioni non ci stanno ed intendono informare i cittadini sulla decisione presa dagli amministratori al fine di intraprendere nuove iniziative contro questa decisione. In Sala San Felice, pertanto, l'appuntamento è fissato per le 19.00.