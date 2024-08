Sinistra Italiana contro l'autonomia differenziata. Banchetti anche a Giovinazzo

è impegnata nella campagna per fermare i disegni di secessione della Lega Nord. Insieme alle organizzazioni sindacali e ai partiti progressisti Sinistra Italiana è impegnata a raccogliere le firme, in tutta Italia, per arrivare a un referendum popolare che cancelli il DL Calderoli chiamatoche è in realtà un tentativo di spaccare il paese e danneggiare il sud, innanzitutto».Così dalla segreteria cittadina guidata da Gaia Giannini si sprona la cittadinanza a sostenere il referendum abrogativo. Lo si potrà fare firmando per la sua proposta. È già accaduto ieri sera, 9 agosto, sul lungomare Marina Italiana, nei pressi della Rotonda. Nuova raccolta firme,Il gruppo giovinazzese aveva ribadito nelle scorse settimane la necessità di un impegno concreto contro un DL definito "iniquo" e che su tutto il fronte di opposizione al governo guidato da Giorgia Meloni è visto come un ulteriore dazio pagato alla Lega ed a tutto il Nord Italia per tenere unita la maggioranza alla guida del Paese. Smontate le accuse di incostituzionalità (noi avevamo sentito anche il professor Meale in merito),ribadiscono il loro impegno a favore delle aree più svantaggiate della nazione, auspicando un sollevamento popolare che porti alle urne milioni di italiani contrari alla visione dell'esecutivo in diverse materie.