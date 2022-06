Auto rubate e cannibalizzate. Riapre la catena di smontaggio

Non si fermano, neanche con l'arrivo dell'estate, ie non si ferma l'attività di rivendita a pezzi dei veicoli che prendono il volo attraverso il mercato nero. Nell'agro di, senza dimenticare quello di Bitonto e di Terlizzi, è stata rimessa in funzione la catena di smontaggio di cui ci siamo occupati più volte.Nei giorni scorsi, infatti, le, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio rurale finalizzati al contrasto del crimine diffuso ed alla prevenzione dei reati predatori, hanno passato al setaccio le campagne al confine con Terlizzi e, in un fondo agricolo in località Etica della Catena, nei pressi del casale di San Martino, hanno rinvenuto la carcassa di unache, come emerso dall'esame dei documenti abbandonati sul posto dai ladri, era stata asportata aSul posto, per i rilievi, il recupero di quel poco che resta della scocca e le indagini, è giunta la, mentre l'agro di Bitonto, Giovinazzo e Terlizzi - dove è stata recuperata unarubata a- si conferma il triangolo maledetto in cui le auto, ormai ridotte ai minimi termini, alimentano il mercato nero della vendita dei ricambi. Uno o più collettivi specializzati che asportano pneumatici, motori, sportelli, componenti elettroniche, ingranaggi del cambio e plance.Una chirurgia che, secondo fonti inquirenti, viene praticata nel cuore della notte, in un'area tornata ad essere al centro dell'attività criminosa. I controlli vedono in campo gli uomini deldi via Marconi, impegnati in serrati servizi in un'area diventata la base di banditi specialisti che smontano e tagliano auto rubate.