Rubate, nascoste nell'agro fra- il nuovo triangolo maledetto in cui le auto, ridotte ai minimi termini, alimentano il mercato nero della vendita dei ricambi - cannibalizzate e poi incendiate. È la sorte che tocca a molte vetture di provenienza furtiva, ritrovate quando sono del tutto irriconoscibili.Le ultime tre, un', unaed una, sono state rinvenute ieri mattina dalle, nel corso degli ordinari controlli finalizzati a prevenire e a reprimere i reati predatori. Le scocche, prive di targhe ma risultate rubate, erano in località Cappella Evangelisti, a pochi metri dalla torre di Sant'Eustachio e dal confine con Bitonto. Dopo gli accertamenti di rito, le auto sono state recuperate dalla, a cui sono demandate le indagini.Gli investigatori parlano di una vera e propria piaga del territorio, mentre sono sempre più le carcasse di auto smembrate e bruciate che, quotidianamente ormai, compaiono tra le campagne. Un fenomeno sempre in fermento che vede coinvolte organizzazioni criminali al cui interno opera unadedita al furto del mezzo, lache seziona le vetture e unain grado di ripulire i pezzi nei circuiti dei demolitori compiacenti.Sui vari episodi proseguono le indagini, mentre daldi via Gioia assicurano di aver già potenziato i controlli, soprattutto nelle ore notturne. Nel recente passato, altre segnalazioni sono state fatte, ma sembra che a nessunainteressi quello che succede, sembra che le campagne siano uno Stato a parte.