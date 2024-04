Auto e moto si schiantano in pieno centro: centauro in ospedale

Una domenica sera di allerta a Giovinazzo, in pieno centro abitato. Qui, in via Bari, all'altezza dell'incrocio con via Papa Giovanni XXIII e via Bitonto, un'auto e una moto si sono scontrate in circostanze da chiarire e con una dinamica in fase di ricostruzione da parte della, intervenuta con il personale delIl sinistro è avvenuto verso le ore 20.30: sia l'auto, una, sia la moto, unaprovenivano da via Bari e viaggiavano nella stessa direzione, verso il centro città. Secondo le prime ricostruzioni svolte dagli agenti delcittadino, l'impatto è avvenuto quando il conducente della vettura ha tentato di svoltare verso sinistra, per poter imboccare via Bitonto. Proprio in quel momento, infatti, stava sopraggiungendo la moto, che è andata a scontrarsi con l'auto.Ad avere la peggio il centauro alla guida del mezzo a due ruote che è caduto rovinosamente sull'asfalto dopo l'impatto e ha avuto bisogno di essere trasportato in ospedale, al: le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Sul posto immediati sono stati i soccorsi con l'ambulanza del, intervenuta in pochi minuti. Fortunatamente, invece, senza conseguenze il conducente della vettura, rimasto illeso, seppur comprensibilmente sotto shock.Per i rilievi e gli accertamenti del caso, ma soprattutto per gestire la viabilità per tutta la durata delle operazioni di soccorso, è intervenuta sul luogo dell'incidente la. Spetterà adesso agli agenti, che hanno regolato il traffico in entrata e in uscita da Giovinazzo, accertare le cause e le eventuali responsabilità.