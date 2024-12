Altre aziende giovinazzesi divengono "attività storiche"

Ben dodici aziende giovinazzesi sono state insignite di questo titolo nella giornata di ieri, lunedì 2 dicembre, nella sala conferenze della Camera di Commercio di Bari dall'Assessore regionale allo Sviluppo Economico,ed alla presenza del presidente della IV Commissione Consiliare della Regione Puglia,Un'altra era già stata insignita nei mesi scorsi.Tra di esse anche attività riconosciute quali "Patrimonio di Puglia" poiché ultrasettantennali.Si è trattato con ogni evidenza del riconoscimento ad un tessuto commerciale, artigianale e piccolo-imprenditoriale da decenni spina dorsale dell'economia cittadina, dopo il crollo delle grandi suggestioni siderurgiche.Complessivamente, dall'istituzione della legge n.30 del 2021, sono ben 15 le aziende e le attività cittadine che hanno potuto fregiarsi del titolo.Con gli imprenditori giovinazzesi era presente a Bari la neo assessora comunale alle Attività Produttive,che ha voluto sottolineare il legame tra queste attività ed il territorio: «La nostra storia è la nostra tradizione legate alle attività commerciali e artigianali è da oggi finalmente riconosciuta a livello regionale da una iscrizione in un elenco che consentirà loro di essere ulteriormente promosse e valorizzate. Sono per noi un presidio ed una testimonianza storico-culturale - ha aggiunto Piscitelli - capaci di restare nel tempo nonostante le difficoltà. Non solo quindi un attestato, un premio, una targa che potrete vedere al di fuori di queste attività. Quella di ieri - ha concluso - è stata una bella emozione per undici imprenditori giovinazzesi, condivisa anche con l'assessore Delli Noci, presente in una foto con tutti noi».«È stato un momento di grande emozione per tutte le imprese giovinazzesi coinvolte, vere e proprie istituzioni per la nostra città - ha dichiarato Giovanni D'Aquino, presidente di Confartigianato Giovinazzo, tra i premiati anch'egli - Una gioia che per noi di Confartigianato è ancor più grande, visto che è stato proprio il nostro centro comunale, assieme al CATA Confartigianato Puglia, ad accompagnare ben 12 tra questi colleghi e queste colleghe nella presentazione della propria candidatura. Siamo entusiasti di una risposta così forte che dimostra, una volta di più, quanto la nostra associazione sia presente ed attiva nella vita imprenditoriale di Giovinazzo. Sono ancora molte le botteghe, i negozi e i locali con almeno 30 anni di attività che potrebbero ambire al riconoscimento di attività storica: siamo ancora in tempo! Invito quindi tutti gli imprenditori e le imprenditrici giovinazzesi a contattarci per non perdere questa occasione».MT Sicurezza di Mastandrea Tommaso (30 anni)Tecno Doc di Giovanna Mastandrea (30 anni)Macelleria - gastronomia di Giuseppe Dinasta (30 anni)Decorstyle di Andriani Nicola(30 anni)Foto In...di Dino Mottola (30 anni)ETD srl di D'Aquino Giovanni (30 anni)Bavaro Michele (30 anni)Fiore Tommaso (30 anni)La Creperia di Duri Maurizio (30 anni)Gran Bar Pugliese (40 anni)Massari Francesco (40 anni)Mimmo's snack di Fiorentino Michele (40 anni)Depergola Giuseppe (70 anni)