Lunedì apre a Giovinazzo il Centro Comunale di Raccolta rifiuti

A partire da domani, venerdì 19 febbraio e fino a sabato 20, sarà chiuso al pubblico il Punto Ecologico di via Bari, a Giovinazzo. La chiusura è finalizzata a predisporre tutte le attività propedeutiche per ilche sarà sempre gestito dalla società Impregico e sorgerà nei pressi del campo sportivo.Ilaprirà al pubblico lunedì prossimo, 22 febbraio, dalle ore 9.00 e seguirà i seguenti orari di apertura:1) Dal lunedì al sabato, dalle 9.00 alle 13.002) Il giovedì, in aggiunta, dalle 15.00 alle 18.00«È quasi la fine del ciclo che avevamo immaginato della gestione del sistema di raccolta dei rifiuti - dichiara il sindaco-. Togliere i cassonetti e passare ai mastelli è stata certamente la parte più importante del progetto, ma è anche vero che attivare il Centro Comunale di Raccolta rafforza il sistema unitamente alle isole ecologiche e ci potrà portare, un giorno non molto lontano, ad arrivare alla tariffazione puntuale che potrebbe premiare ancora di più e meglio i cittadini più virtuosi. Anche in questo caso il tempo è stato galantuomoQuesta è quella che noi intendiamo una buona e oculata amministrazione. Siamo consapevoli che i primi giorni si potrà verificare qualche disagio perché invece che nella vecchia sede di via Bari bisognerà recarsi nella sede del CCR nei pressi del campo sportivo. Ma, come per tutte le cose, si tratterà semplicemente fi farci l'abitudine».