Arte inChiostro, buona la prima per il Festival di arti visive della Pro Loco Giovinazzo

12 foto Arte inChiostro 2024 Marzia Morva

è stata pura esaltazione della creatività. La prima edizione del festival delle arti visive e creative, svoltasi a Giovinazzo, nella Cittadella della Cultura, il 15 e il 16 giugno a cura dellaè nata da un'idea progettuale proposta da Marina Mundo, Marianna Garofalo e Maria Grazia Centrone con la partecipazione diassociazione e spazio creativo dedicato allo studio e alla divulgazione del fumetto e dell'illustrazione, oltre che libreria per ragazzi, e di Grafite scuola di fumetto, disegno e animazione.La due giorni di arte ha proposto la creazione di laboratori, lezioni e workshop per grandi e piccini per un contatto molto interessante ed originale al mondo dell'arte. Infatti, si è svolto il laboratorio gratuito di animazione, tecniche basilari per creare animazione a cura di Benedetto Gemma, docente della scuola di fumetto Grafite: su un semplice foglio i ragazzi hanno disegnato dei frame animati seguendo le preziose indicazioni del docente esperto. Anche Marina Mundo, docente di Grafite, ha ideato un laboratorio nel quale ha proposto creazioni su tecniche manga per ragazzi dai sette anni in su. L'illustratore Domenico Bottalico, redattore editoriale e critico della tecnica di scrittura di fumetto, ha tenuto un talk specifico molto apprezzato, proprio su i contenuti di cui è noto esperto, mentre il regista e esperto di animazione Enzo Piglionica ha raccontato circa la sua esperienza professionale in questo originale e creativo ambito.Ai laboratori è stata abbinata una ricca estemporanea di arte visiva e pittorica nei corridoi del chiostro dove è stato possibile conoscere e osservare gli artisti del nostro territorio alle prese con le loro creazioni. In estemporanea: Gaetano Terlizzi, Antonella Depalma, Marina Mundo, Rosella Panaro (pannyloo), Mary Lamacchia,Dalila Gelao con Domenico Garofalo, Katia Gentile, Luigi Leonardo Cascella, Luna Montatore. Teresa Marotta, Martina Neviera (junveriee), Dominga Longo (domi art world), Ornella Iacobbe (sherry's art), Sara Torre, Fre Muraglia e Leonardo Pantaleo (Leonardo delarge).Gli artisti erano di Giovinazzo, Bari, Trani, Barletta, Altamura, Modugno e Bitonto. Un ragazzo di origine di Barletta che vive a Roma è arrivato a Giovinazzo proprio per prendere parte all'evento della Pro Loco. In estemporanea gli artisti hanno creato arte nel chiostro con acquerelli, inchiostro, tempera, carboncino, e matite mentre i visitatori ammiravano la situazione creata dalla bellezza dei differenti stili artistici che si toccava con mano.«L'estemporanea di arte, creatività e arti visive varie di artisti pugliesi ha voluto promuovere tanti talenti, sia della nostra città che del territorio regionale», ha affermatovice presidente della Pro Loco, per divulgare tante nuove espressioni artistiche presenti nel nostro territorio. L'artista FreFfe ha sottolineato con la sua arte dark il principio dell'inclusività che con la sua espressione grafica e artistica è un riferimento per la comunità queer. La nota pittrice Katia Gentile ha ideato e proposto dipinti realizzati con l'aerografia, di cui è grande esperta, non solo su opere d'arte ma anche su capi di abbigliamento. Tante e tutte da ammirare le creazioni in mostra.«Il risultato di questa prima edizione può definirsi più che positivo –ha affermato, una delle tre ideatrici dell'evento Arte inChiostro . Un buon punto a favore voglio rivolgerlo alla struttura che ci ha ospitato. Gli artisti sono tutti soddisfatti; alcuni di loro, qui per il nostro evento, sono alla prima esperienza artistica in estemporanea e in esposizione. Alcuni artisti si sono conosciuti in fiere del fumetto altri si sono conosciuti qui e hanno fatto rete e amicizia. Anche noi possiamo tracciare un riscontro positivo su ciò che è stato realizzato. In futuro si potrà pensare a una seconda edizione sempre fruibile in modo gratuito a partire dall'ingresso e alla partecipazione ai laboratori».