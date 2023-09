Operazione "Mare Sicuro 2023" a Giovinazzo: il bilancio della Capitaneria di Porto

Si è conclusa lo scorso 17 settembre l'operazione, iniziata il 17 giugno, che ha visto ulteriormente implementata la presenza delle donne e degli uomini dellalungo tutte le coste di competenza.Un'attività che si svolge daper garantire maggiore sicurezza a bagnanti, subacquei e diportisti che frequentano il mare durante la stagione estiva. L'operazione ha visto impegnati - nei comuni die Giovinazzo - al giorno,, pronti a intervenire in caso di emergenze per la sicurezza in mare di bagnanti e diportisti, oltre a vigilare sul regolare svolgimento delle attività ricreative, commerciali e a tutela dell'ecosistema marino.A testimoniare l'importante sforzo operativo messo in campo durante l'estate si riportano di seguito i dati salienti dell'operazione:. Dall'analisi dei dati, facendo un raffronto con l'anno precedente, si rileva che il numero dei soccorsi ha registrato una diminuzione costante, segno di una sempre maggiore consapevolezza dei diportisti e dell'importante ruolo svolto dallanell'attività di informazione e prevenzione.La prevenzione, infatti, rimane al centro degli obiettivi del corpo e verrà perseguita anche nel periodo invernale con una serie di attività volte ad accrescere tra i fruitori del mare, i cittadini e gli studenti la