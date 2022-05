Ormeggi, Depalma: «Da spostare solo barche sui pontili mobili»

«Di concerto con lasono stato autorizzato a riferire che al momento le uniche barche da spostare sono quelle ormeggiate sui pontili mobili, come da ordinanza emessa».A scriverlo è stato, nella serata di domenica 22 maggio, il sindaco di Tommaso Depalma, dopo le infinite polemiche delle scorse giornate.«Per quanto riguarda le banchine - ha continuato il sindaco -, al momento non ci sono rimozioni da fare, in attesa di espletare tutti i dovuti approfondimenti e valutare le soluzioni da adottare. Ringrazio il Comandante,che nonostante il difficile momento legato al drammatico affondamento dei giorni scorsi, ha trovato tempo e modo di darci indicazioni utili a gestire questa fase delicata e transitoria per l'utilizzo del porto, in attesa della approvazione del nuovo piano regolatore del porto».