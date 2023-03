La Capitaneria rinviene reti da pesca illegali nel porto di Giovinazzo

Seicento metri di reti sono state sequestrate dallanel corso di un'operazione: gli attrezzi da pesca sono stati rimossi dalla loro collocazione in quanto, non essendo regolarmente segnalati, costituivano un pericolo per la navigazione delle unità in ingresso e uscita dai porti di Molfetta e diL'equipaggio della motovedettadella, ieri, nel corso del pattugliamento del litorale di giurisdizione, ha rinvenuto, calate illegalmente in prossimità dell'ingresso dei porti di Molfetta e Giovinazzo: i soggetti, ignoti, responsabili di tale attività illecita sono stati deferiti alle competenti Procure della Repubblica per non aver osservato le prescritte norme previste per la sicurezza della navigazione.Gli attrezzi da pesca sono stati sequestrati e rimossi perché costituivano un pericolo per la navigazione delle unità in ingresso e uscita dai porti. Nelle prossime settimane continueranno le attività dellaper il monitoraggio del litorale a nord di Bari a tutela della sicurezza della navigazione.